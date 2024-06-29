Иран пригрозил Израилю "войной на уничтожение"

Представительство Ирана в ООН заявило, что если Израиль попытается атаковать Ливан, начнется война на уничтожение, передает Day.Az.

При этом рассматривается "полное привлечение всех фронтов сопротивления". Соответствующее предупреждение Представительство Ирана в ООН в субботу, 29 июня, разместило в соцсети X.

Иран, судя по сообщению, считает планы Израиля по проведению наземной операции против сил Хезболлы на территории Ливана "психологической войной".

"Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все опции, в том числе полное привлечение всех фронтов сопротивления, на столе", - говорится в сообщении.

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