https://news.day.az/politics/1671625.html Закир Гасанов встретился с зампредседателя Национальной ассамблеи Венгрии - ФОТО
Закир Гасанов встретился с зампредседателя Национальной ассамблеи Венгрии - ФОТО
Находящийся с официальным визитом в Венгрии министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем председателя Национальной ассамблеи этой страны Чабой Хенде.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, на встрече была подчеркнута особая роль глав двух государств в развитии двусторонних отношений стран, отмечалось успешное продолжение совместного военного сотрудничества, равно как и сотрудничества во всех других областях.
Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.
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