Теймур Мусаев встретился с президентом Европейского общества кардиологов

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с президентом Европейского общества кардиологов (ESC), директором Центра молекулярной кардиологии Цюрихского университета (Швейцария) Томасом Ф.Люшером.

Как сообщили Day.Az в минздраве, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев рассказал об истории развития кардиологии в нашей стране. Министр отметил, что благодаря мудрой политике и дальновидности общенационального лидера Гейдара Алиева была заложена основа для достижения важных результатов во всех сферах медицины, в том числе и в кардиологии.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане создана современная медицинская инфраструктура. Большие заслуги в реализации ряда государственных программ принадлежат Первому вице-президенту Азербайджана, Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой", - отметил он.

В своем выступлении Теймур Мусаев высоко оценил деятельность ESC, охватывающую весь спектр кардиологии, что имеет важное значение для продвижения всемирной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Министр также отметил профессионализм специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям Европейского общества кардиологов.

"Эта уникальная сеть позволяет понять влияние сердечно-сосудистых заболеваний и то, как мы можем снизить заболеваемость", - отметило он.

Выразив признательность за теплый прием, президент ESC подчеркнул важность подобных встреч с точки зрения обмена опытом и знаниями. Томас Ф.Люшер также предоставил подробную информацию о деятельности Европейского общества кардиологов. По его словам, ESC объединяет 57 национальных кардиологических обществ Европы, в том числе Азербайджана.

Отметив важность организованного в Баку III Конгресса инноваций в области сердечной недостаточности, Томас Ф.Люшер подчеркнул, что проводимые в Азербайджане международные конгрессы, посвященные актуальным проблемам различных сфер здравоохранения, в том числе кардиологии, всегда организованы на высоком уровне.

В ходе встречи состоялись плодотворные обсуждения по расширению сотрудничества в области кардиологии между министерством здравоохранения Азербайджана и Европейским обществом кардиологов.

Следует отметить, что профессор Томас Ф.Люшер, опубликовавший более 500 научных работ, более 200 обзоров и глав в книгах по сердечно-сосудистой медицине, является одним из наиболее цитируемых ученых в мире.

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