Трамп вновь обещал при победе на выборах создать в США новую систему ПРО

Республиканец Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, в очередной раз обещал в случае победы на предстоящих выборах создать в стране новую систему противоракетной обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В мой следующий [президентский] срок мы построим замечательный "Железный купол" над нашей страной, такой, какие никто никогда не видел. Самый современный ракетный щит, который будет полностью построен в США", - сказал он, выступая в пятницу на агитационном митинге в городе Чесапик (штат Вирджиния).

"У Израиля есть купол. У нас есть технологии. Много лет назад это хотел сделать [40-й президент США] Рональд Рейган, но у нас, честно говоря, тогда не было технологий. Но он этого хотел. А теперь у нас есть замечательные технологии", - заверил Трамп. "Наш купол будет лучше, будет более технически совершенным", - добавил он, говоря о системе ПРО "Железный купол" в Израиле.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий американский лидер Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Официально их кандидатуры будут утверждены партиями позднее летом.

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