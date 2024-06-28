Посол США назвал объем предоставленной Азербайджану поддержки

США предоставили более миллиарда долларов Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби на мероприятии, посвященном празднованию Дня независимости США.

"С момента восстановления независимости Азербайджана США выделили более миллиарда долларов на содействие образованию и экономическому развитию, на поддержку внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате конфликта, и на избавление страны от смертоносных наземных мин", - сказал он.

Посол отметил, что США надеются на перспективное продолжение этого партнерства.

"Мы вместе стремимся к более глубокому сотрудничеству, которое обеспечит мир, процветание и безопасность Азербайджану и всему региону", - добавил Марк Либби.

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