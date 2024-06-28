https://news.day.az/world/1671491.html В Армении уволен председатель Военно-промышленного комитета
В Армении уволен председатель Военно-промышленного комитета
Председатель Военно-промышленного комитета Армении Артем Меграбян уволен.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По информации, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Никол Пашинян.
А.Меграбян был назначен на эту должность 25 января 2024 года.
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