В Армении уволен председатель Военно-промышленного комитета

Председатель Военно-промышленного комитета Армении Артем Меграбян уволен.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По информации, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

А.Меграбян был назначен на эту должность 25 января 2024 года.

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