https://news.day.az/world/1671513.html Крупный пожар в общежитии в Москве - есть погибшие
Крупный пожар в общежитии в Москве - есть погибшие
Общежитие загорелось в подмосковной Балашихе, в результате погибли пять человек, трое спасены.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в оперативных службах.
"В результате пожара в общежитии по улице Керамическая погибли пять человек. Трое спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия, эвакуировано 10 человек", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС России подтвердили факт пожара, уточнив, что он произошел по адресу: улица Керамическая, 16, площадь возгорания 40 кв. м
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