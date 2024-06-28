Азербайджан и Армения достигли прогресса в делимитации границ.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе брифинга в Баку.

"Эти действия укрепляют доверие, и важно, чтобы они продолжались. Оба общества ясно дали понять, что хотят принять это решение самостоятельно. Сейчас наблюдается недостаток доверия, и важно, чтобы стороны двигались вперед как можно быстрее", - сказал он.

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