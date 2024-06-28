https://news.day.az/politics/1671419.html Азербайджан и Армения достигли прогресса в делимитации границ - Джеймс О’Брайен
Азербайджан и Армения достигли прогресса в делимитации границ - Джеймс О’Брайен
Азербайджан и Армения достигли прогресса в делимитации границ.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе брифинга в Баку.
"Эти действия укрепляют доверие, и важно, чтобы они продолжались. Оба общества ясно дали понять, что хотят принять это решение самостоятельно. Сейчас наблюдается недостаток доверия, и важно, чтобы стороны двигались вперед как можно быстрее", - сказал он.
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