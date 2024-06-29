В США вынесли решение в пользу обвиненных по делу о штурме Капитолия

Верховный суд США постановил, что американские органы прокуратуры предъявили ненадлежащие обвинения нескольким сотням лиц, которые были задержаны в рамках расследования дела о штурме Капитолия в начале 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Высшая судебная инстанция США огласила вердикт, из которого следует, что компетентные органы не имели оснований для того, чтобы выдвигать обвинение в создании препятствий проведению официальных государственных процедур в адрес арестованных по делу о вторжении в Конгресс США 6 января 2021 года. Между тем такие обвинения были предъявлены более чем 350 задержанным.

Кроме того, нынешнее решение Верховного суда, принятое шестью голосами против трех, потенциально сигнализирует о возможности благоприятного для предыдущего президента США Дональда Трампа развития событий в его деле о штурме Капитолия. Американский спецпрокурор Джек Смит объявил в августе прошлого года о выдвижении обвинений Трампу в рамках этого дела по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах ноября 2020 года, за счет незаконных действий.

Нынешний американский президент-демократ Джо Байден одержал на выборах 2020 года победу над республиканцем Трампом. Последний добивался переизбрания на пост главы администрации. Трамп ожесточенно оспаривал исход того голосования. Сторонники политика, собравшиеся 6 января 2021 года в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов выборов.

Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников предыдущего американского правительства подали в отставку.

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