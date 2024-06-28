США перебросили десантный корабль к Ливану для сдерживания напряженности

Десантный корабль ВМС США USS Wasp и 24-й экспедиционный отряд морской пехоты были переброшены в Средиземное море на фоне эскалации ситуации на южной границе Ливана. Об этом сообщил телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации его источников, корабль передислоцирован не потому, что "США планируют эвакуацию американских граждан из Ливана", а с целью "сдерживания и содействия региональной стабильности".

Ранее телекомпания NBC сообщила, что Министерство обороны США перебрасывает силы в регион, чтобы в случае необходимости эвакуировать из Ливана американских граждан в связи с эскалацией боевых действий между Израилем и "Хезболлах".

В середине июня израильская армия одобрила оперативный план наступления в Ливане. Власти вслед за операцией против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа рассчитывают одновременно нанести удар по "Хезболлах", которая, как и ХАМАС, действует против Израиля, периодически обстреливая территорию еврейского государства с севера.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

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