Швейцария нашла город для проведения «Евровидения»

В Швейцарии нашли город для проведения международного песенного конкурса "Евровидение". Решение подать заявку на проведение мероприятия подали власти города Цюриха, передает Day.Az.

"Цюрих подает заявку, чтобы принять конкурс песни "Евровидение-2025". "Евровидение" даст Цюриху возможность предстать в качестве открытого миру культурного и туристического центра", - рассказали в мэрии.

Мэр города Корине Маух уточнила, что Цюрих обладает развитой транспортной инфраструктурой и имеет необходимую для проведения мероприятия площадку, а также является таким же "пестрым и живым", как "Евровидение"

В случае одобрения заявки конкурс пройдет на стадионе "Халленштадион" на 15 тысяч мест - крупнейшей крытой арене в Швейцарии. Выставочный зал Цюриха расположен рядом со стадионом и может стать дополнительной площадкой.

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