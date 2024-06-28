Утвержден состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией

Утвержден состав со стороны Азербайджанской Республики Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Советом министров Албании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.