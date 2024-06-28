https://news.day.az/officialchronicle/1671432.html Утвержден состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией - Распоряжение
Утвержден состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией - Распоряжение
Утвержден состав со стороны Азербайджанской Республики Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Советом министров Албании.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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