Назначены выборы в Верховный Меджлис Нахчывана

Назначены выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az, 28 июня председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, выборы назначены на 1 сентября.

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