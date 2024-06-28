https://news.day.az/politics/1671468.html Назначены выборы в Верховный Меджлис Нахчывана
Назначены выборы в Верховный Меджлис Нахчывана
Назначены выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает Day.Az, 28 июня председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, выборы назначены на 1 сентября.
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