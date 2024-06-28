"Вечер барочной музыки" в Баку - ФОТО
В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Вечер барочной музыки", сообщает Day.Az.
В концертной программе приняли участие ученики класса педагога Мины Аслановой. В сопровождении концертмейстера Томрис Гусейновой солисты Башир Юсифов, Али Аллахвердиев, Ибрагим Гезалов, Айла Агаева, Эмиль Нифталиев, Лейла Йолчуева, Хадида Гезалова, Ульви Мамедли, Гадир Гюнешов, Назрин Гусейнова и Айдан Гаджиахметова представили произведения европейских классиков Арканджело Корелли, Антонио Вивальди, Георга Генделя, Иоганна Баха, Джузеппе Тартини, Пьетро Локателли, Луиджи Боккерини.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре