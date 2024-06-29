Масуд Пезешкиян лидирует на президентских выборах в Иране

Бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиян лидирует после подсчета 12 миллионов голосов.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Избирательного штаба при МВД Ирана Мохсун Эслами.

Эслами сообщил, что после подсчета бюллетеней на 32 200 из 58 000 избирательных участков Масуд Пезешкиян набрал 5 миллионов голосов, представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили набрал 4,875 миллиона голосов.

Отметим, что сегодня в Иране прошли внеочередные президентские выборы. Голосование стартовало в 08:00 и продлилось до 00:00 по местному времени.

За пост президента борются 4 кандидата - Масуд Пезешкиян, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф.

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