Обама прокомментировал дебаты Байдена и Трампа

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал дебаты действующего главы Белого дома Джо Байдена и его политического оппонента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в социальной сети X.

"Бывают неудачные дебаты. Поверьте мне, я знаю. Но эти выборы по-прежнему представляют собой выбор между человеком, который всю свою жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе", - подчеркнул он.

По мнению политика, гражданам Соединенных Штатов придется выбирать между тем, кто "говорит правду", отличает хорошее от плохого и готов честно рассказать об этом, и тем, кто "лжет ради собственной выгоды".

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