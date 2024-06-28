Эрдоган заявил о готовности Турции к нормализации отношений с Сирией

Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с соседней Сирией. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы открыты для инициатив по нормализации с Сирией. Причин для неустановления дипломатических отношений нет. Мы можем действовать сообща, как в прошлом. У нас нет намерения вмешиваться во внутренние дела Сирии. Вы знаете, что раньше мы семьями дружили с [президентом Сирии Башаром] Асадом. Не вижу причин, чтобы не возобновить дружбу", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле.

Президент Сирии, принимая 26 июня спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заявил, что Дамаск открыт для всех инициатив, направленных на улучшение отношений с Турцией, если этот процесс будет основываться на уважении к суверенитету и стремлению сирийского государства восстановить его над всей территорией страны.

25 апреля 2023 года в Москве состоялись четырехсторонние переговоры министров обороны России, Ирана, Сирии и Турции. На них обсуждались практические шаги в области укрепления безопасности в Сирии и нормализации сирийско-турецких отношений. 9 июля того же года Лаврентьев сообщил, что лидеры Сирии и Турции могут провести встречу в присутствии президента России Владимира Путина по завершении работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений.

Позднее в интервью телеканалу Sky News Arabia Асад исключил возможность проведения переговоров с Эрдоганом в условиях, когда турецкие войска находятся на сирийской территории.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!