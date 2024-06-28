Демократы не будут заставлять Байдена выйти из предвыборной гонки

Лидеры Демократической партии не будут заставлять президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки после его выступления на дебатах с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, вместо этого демократы хотят "сосредоточиться на том, что им подвластно: получить большинство мест в Палате представителей [Конгресса США] и сохранить большинство в Сенате".

Источники утверждают, что сейчас "нужно дать улечься пыли и оценить силу кампании Байдена в ближайшие недели". CNN отмечает, что советники президента США "категорически отвергают призывы некоторых к Байдену отказаться от участия в предвыборной гонке, несмотря на панику, охватившую демократов после выступления президента на дебатах".

В четверг в Атланте прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демпартии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!