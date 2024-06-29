Байден признал свои ошибки на теледебатах с Трампом

Президент США Джо Байден признал свои неудачи на прошедших в четверг вечером теледебатах со своим соперником бывшим американским лидером Дональдом Трампом на предстоящих выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, глава государства выступал на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в штате Северная Каролина. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Говоря о прошедших дебатах, руководитель вашингтонской администрации подчеркнул, что уже "не молодой человек". "Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, не говорю так гладко, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю, что я знаю. Я умею говорить правду, - сказал Байден. - Я знаю, что хорошо, а что плохо". Он в очередной раз назвал Трампа "настоящей угрозой для страны". "Он (Трамп - прим. ТАСС) угрожает нашей свободе. Он угрожает нашей демократии", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина. "И в отличие от другого парня (Трампа - прим. ТАСС), мы будем противостоять таким диктаторам, как Путин, потому что Америка не склонится ни перед кем и никогда", - утверждал американский лидер.

Во время выступления президента четыре раза ненадолго прерывали пропалестинские активисты, которых сторонники Байдена сразу заглушали скандированием фразы "еще четыре года" в поддержку переизбрания демократа.

Как отмечает портал Axios, энергичное выступление Байдена "резко контрастировало с его дебатами, состоявшимися ночью ранее, которые вызвали панику среди демократов". Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов Конгресса США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По информации газеты, спонсоры партии скептически относятся к возможности заменить Байдена перед выборами. В четверг в Атланте прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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