Мир между Баку и Ереваном принесет пользу всему региону.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе брифинга в Баку.

Он отметил, что США придают большое значение вопросу заключения мира между Азербайджаном и Арменией.

"Это одновременно способ решить многолетний спор между странами и позволить им построить мирные отношения в будущем. Это также позволяет региону в целом получить выгоду, поскольку мы считаем, что их сотрудничество не только улучшит сотрудничество в области безопасности в отношении соседей, у которых могут быть некоторые неблагоприятные интересы, но также позволит перемещать товары из Центральной Азии через Азербайджан, а затем через Грузию и Армению на мировые рынки. И это будет хорошо для каждой страны на этом пути. Это создаст огромные экономические возможности в ключевых торговых странах. Мы обсудили важность продвижения по данному пути сейчас, когда ситуация в регионе позволяет это, и обе стороны заявляют, что они очень заинтересованы в том, чтобы это произошло", - сказал он.

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