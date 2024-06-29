Азербайджан и Италия открывают новые возможности в сфере обороны

За последние пять лет экспорт вооружений из европейских стран увеличился вдвое по сравнению с предыдущими пятью годами. Война между Россией и Украиной подчеркнула необходимость усиления Западом своих защитных механизмов. Среди этих стран Италия стала ключевым игроком в этой области, увеличив свой экспорт вооружений на 86% за последние три года.

Примечательно, что отношения Италии с Азербайджаном в этом секторе развиваются быстрыми темпами. Две страны ведут активный политический диалог, и их растущие отношения теперь очевидны в оборонной промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azernews, отношения между Азербайджаном и Италией начались в начале 20 века, когда 28 мая 1918 года была провозглашена краткая "первая независимость". В этот период в Азербайджанскую Республику были отправлены некоторые экономические и военные представители Италии.

После распада Советского Союза и оккупации территории Азербайджана Арменией Баку стало необходимо усилить свои военные механизмы. Помимо создания очага конфликта на Южном Кавказе, оно также начало привлекать в регион интересы других сил. Чтобы положить конец конфликту раз и навсегда, необходим мощный военный потенциал.

После освобождения Карабаха от армянской оккупации в ноябре 2020 года развитие и укрепление азербайджанской армии продолжалось как жизненно важное обязательство, главным образом для безопасности региона.

Следует отметить, что Азербайджан не имеет территориальных претензий ни к одной стране. Большая часть импортируемого в страну оружия используется в оборонных целях. Доказательством тому является недавно импортированный из Италии самолет C-27J Spartan.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был вручен итальянский военно-транспортный самолет C-27J Spartan, что еще раз продемонстрировало эти отношения. Эти самолеты будут использоваться для военно-транспортной перевозки, десантирования десантников и грузов, а также в медицинских целях. Особое значение придает тот факт, что этот импорт состоялся 26 июня, в День Вооруженных сил Азербайджана.

В ходе встречи с делегацией, возглавляемой министром обороны Италии, глава государства заявил, что в отношениях открылась новая глава: Азербайджан и Италия начинают сотрудничество в военно-технической сфере. Основной причиной приобретения этих самолетов является повышение материально-технических возможностей азербайджанской армии. Эти самолеты являются совместным производством Италии и США. Включение этих самолетов в арсенал Азербайджана является частью программы военной модернизации страны.

Стоит отметить, что эти самолеты используют страны-члены НАТО, а также Марокко, Перу, Туркменистан и Чад. Включение Азербайджана в этот список стран означает развитие и сбалансированную политику его вооруженных сил. В то время как некоторые западные страны, в частности Франция, проводят политику вооружения Армении и делают провокационные заявления в адрес Азербайджана, сотрудничество между Италией и Азербайджаном также указывает на снижение влияния Франции в Европе.

Подчеркнет, что Италия, наряду с США и Францией, является одним из крупнейших производителей оружия на Западе. Для многих европейских стран, а также для Италии, Азербайджан является значимым партнером с точки зрения нефти и газа. Трубопроводы TAP и TANAP, по которым азербайджанский газ транспортируется в Восточную Европу, включая Италию, способствуют экономическому и социальному благосостоянию многих стран. Только за первые пять месяцев текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 5,3 миллиарда кубометров природного газа. В прошлом году Азербайджан также был основным поставщиком нефти в Италию, экспортировав в страну почти 11,3 миллиона тонн нефти.

Кроме того, большая часть торговых отношений Азербайджана в Европе осуществляется с Италией. Товарооборот между двумя странами превысил 15 миллиардов долларов. Многие итальянские компании также успешно работают в Азербайджане. Продолжающееся сотрудничество между Азербайджаном и Италией стремительно развивается в рамках подготовки к COP29. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что две страны находятся в тесном контакте по этому вопросу.