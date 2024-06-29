Спикер Палаты представителей предложил обсудить отстранение Байдена от власти

Сотрудникам администрации президента США Джо Байдена следует обсудить возможность прекращения его полномочий из-за недееспособности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, уверенность в этом выразил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

"Многие люди сейчас спрашивают о возможности того, чтобы задействовать 25-ю поправку [к Конституции США], поскольку ситуация тревожная. Наши противники видят слабость в Белом доме, как и мы", - сказал законодатель. "Думаю, ситуация очень опасная", - добавил он. "К сожалению, решение об этом принимает не Палата представителей. Согласно конституции, это решает кабинет", - подчеркнул Джонсон.

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности президента США.

"Я бы попросил членов кабинета серьезно поразмыслить", - подчеркнул спикер. "Здесь дело не просто в политике, не только в Демократической партии. Речь о всей стране. У нас серьезная проблема, поскольку наш президент, по всей видимости, не справляется с обязанностями", - добавил он.

"Мы надеемся, что они исполнят свой долг, - отметил Джонсон. - Если бы я входил в администрацию Байдена, в кабинет, я бы прямо сейчас обсуждал это с коллегами по кабинету". "Думаю, глубоко в душе многие из них понимают, о чем мы говорим, - подчеркнул он. - Увидим, что они предпримут".

В четверг в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу.

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов Конгресса США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост кандидата в президенты от Демократической партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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