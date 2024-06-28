В Испании задержали причастных к сотне кибератак для продажи данных учреждений

Гражданская гвардия Испании задержала двух человек по подозрению в причастности к сотне кибератак на серверы различных частных предприятий и государственных органов. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, хакерские нападения также были осуществлены в отношении учреждений за пределами Испании. Как уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе гражданской гвардии, задержанными являются подданные королевства.

Они причастны к несанкционированному доступу к компьютерным сетям и корпоративным учетным данным доступа различных учреждений и последующему выставлению этих сведений на продажу. Подозреваемые действовали с октября 2022 года.

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