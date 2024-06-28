Закир Гасанов встретился с венгерским коллегой в Будапеште

Находящийся с официальным визитом в Венгрии министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 28 июня встретился с министром обороны этой страны Кристофом Салай-Бобровнички.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

Сообщается, что сначала был возложен венок на Площади Героев в Будапеште.

На церемонии официальной встречи, состоявшейся в Министерстве обороны Венгрии, министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении военного оркестра были исполнены государственные гимны обеих стран, после чего была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Подчеркивалась значимость подобных визитов с точки зрения расширения связей в военной, военно-технической и военно-образовательной областях. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития совместного военного сотрудничества и по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась пресс-конференция.

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