Азербайджан приглашен на встречу НАТО.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе брифинга в Баку.

"Госсекретарь Блинкен проводит мероприятие для всех партнеров НАТО, включая Армению и Азербайджан. Поэтому я ожидаю, что они оба примут участие. Это пройдет на уровне министров иностранных дел. Всего примут участие 30 партнеров", - сказал он.

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