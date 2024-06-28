В Шуше проходит мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе"

В Шуше при организации министерства экономики Азербайджана проходит мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, цель мероприятия заключается в представлении субъектам предпринимательства инвестиционных возможностей и бизнес-перспектив Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также обсуждение модели государственно-частного партнерства.

На мероприятии принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, председатель правления Агентства развития малого и среднего предпринимательства (KOBİA) Азербайджана Орхан Мамедов, председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев, председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) Сеймур Адыгезалов и др.

На мероприятии организованы панельные дискуссии о применяемых на освобожденных от оккупации территориях льготах и преференциях, других мерах государственной поддержки, роли предпринимателей в восстановлении и экономической реинтеграции этих территорий.

Кроме того, предпринимателям представят предлагаемые к реализации на этих территориях инвестиционные проекты, экспортный потенциал продукции, логистические возможности, а также будут даны ответы на интересующие участников вопросы. Также пройдут встречи в формате G2B (государство -бизнес).

Отметим, что в рамках визита в Карабах предприниматели уже ознакомились с созданными в Агдамском промышленном парке условиями, предприятиями-резидентами, а также с ходом реконструкционных и инфраструктурных работ, проводимых в городах Шуша и Ханкенди с целью оживления экономической деятельности и обеспечения устойчивого расселения.

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