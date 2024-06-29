США попросили Катар стать посредником в переговорах между Израилем и "Хезболлах"

США обратились к Катару с просьбой помочь в урегулировании конфликта между ливанской шиитской партией "Хезболлах" и Израилем. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, Катар, который выступал посредником на переговорах между Израилем и ХАМАС по перемирию в секторе Газа, получил просьбу от администрации Байдена помочь в снижения напряженности между "Хезболлах" и Израилем на израильско-ливанской границе.

Сотрудник пресс-службы "Хезболлах" заявил газете, что в случае временного прекращения огня в секторе Газа группировка ответит взаимностью в Ливане, как это уже случалось в ноябре во время недельной паузы в Газе. Однако он подчеркнул, что "Хезболлах" не согласится на более широкое соглашение, пока война в Газе полностью не прекратится.

Чиновник, присутствовавший на одной из личных встреч министра обороны Израиля Йоава Галанта с официальными американскими лицами, сообщил, что глава МО заявил об угрозе для Израиля со стороны Ирана и "Хезболлах". Галант выразил мнение, что Иран может "внезапно начать масштабную войну для уничтожения Израиля, что является преувеличением и не соответствует данным [американской] разведки", - приводит газета слова чиновника.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на одного из представителей администрации Байдена сообщила, что бойцы шиитской милиции не намерены прекращать военные действия до тех пор, пока израильские силы не прекратят огонь в секторе Газа.

Собеседники телеканала NBC сообщили об опасениях Вашингтона, что Израиль может предпринять наземную наступательную операцию против Ливана в ближайшие недели. По их словам, израильские чиновники не отказываются от планов наступления на Ливан, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

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