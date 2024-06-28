Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией создаст беспрецедентную стабильность в регионе - Марк Либби
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией создаст беспрецедентную стабильность и откроет новые возможности для расширения торговли в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби на мероприятии, посвященном празднованию Дня независимости США.
"Азербайджан и Армения начали процесс делимитации границы и открыто дали понять, что они как никогда близки к подписанию мирного соглашения", - сказал он.
Посол подчеркнул, что США разделяют убеждение в том, что эти шаги открывают окно исторических возможностей.
"США будут продолжать поощрять обе стороны воспользоваться этой возможностью, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы содействовать этому процессу", - добавил дипломат.
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