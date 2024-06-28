ВОЗ бьет тревогу

Растущая популярность и доступность замены основных источников йода, таких как молоко, молочные продукты и рыба, другими продуктами ведет к росту сокращения потребления йода в Европейском регионе ВОЗ, что, в свою очередь, увеличивает риски для здоровья, особенно женщин во время беременности, у которых в этот период существует повышенная потребность в йоде. Об этом говорится в докладе Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ и организации "Глобальная сеть по йоду" (The Iodine Global Network, IGN) о рисках дефицита йода в организме из-за изменений в рационе питания, в котором сделан вывод о необходимости обогащения йодом соли и растительных альтернатив молочным продуктам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Молоко и молочные продукты являются важными источниками этого элемента во многих странах Западной и Центральной Европы, особенно для детей. Многие корма и добавки для животных специально обогащаются йодом для укрепления их здоровья и удойности. Однако потребление молочных продуктов среди молодежи и взрослых показывает тенденцию к сокращению, повышая тем самым риск йододефицита. Потребление йода особенно важно для развития мозга плода до и в период беременности.

"Сдвиг в сторону растительного рациона питания, особенно для женщин, у которых и без того риск возникновения йододефицита и заболеваний щитовидной железы выше, чем у мужчин, вызывает обеспокоенность по поводу их йодного питания, особенно в странах, где молоко является источником йода, поскольку большинство его замен йода не содержат", - отмечает глава ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, представленный доклад выполняет исключительно важную функцию, высвечивая проблему, которая либо по-прежнему остается, либо снова появляется в странах Европы.

Основная стратегия в решении проблемы достаточного потребления йода в регионе по-прежнему состоит в йодировании соли. Однако дополнительными "подводными камнями" здесь выступают изменения в рационе питания и образе жизни.

Главными источниками соли являются такие приготовленные вне дома продукты, как хлеб, молоко, мясные полуфабрикаты или уже готовые блюда. На них приходится 70-80% общего объема. Однако, согласно недавним исследованиям, в Германии в обработанных пищевых продуктах йодированы лишь 9% соли, в Швейцарии - 34%. В 24 странах, где практикуется добровольное йодирование или же оно отсутствует, наиболее распространенные продукты часто производятся с использованием нейодированной соли.

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