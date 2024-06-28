https://news.day.az/economy/1671429.html Безработица в Германии достигла трехлетнего максимума
Безработица в Германии достигла трехлетнего максимума
Уровень безработицы в Германии в июне повысился до 6%, обновив максимум с мая 2021 года, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
До этого безработица в стране держалась на уровне 5,9% шесть месяцев подряд.
Число безработных в Германии увеличилось на 19 тыс., до 2,781 млн.
Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. и сохранение прежнего уровня безработицы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре