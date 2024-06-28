Безработица в Германии достигла трехлетнего максимума

Уровень безработицы в Германии в июне повысился до 6%, обновив максимум с мая 2021 года, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

До этого безработица в стране держалась на уровне 5,9% шесть месяцев подряд.

Число безработных в Германии увеличилось на 19 тыс., до 2,781 млн.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. и сохранение прежнего уровня безработицы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!