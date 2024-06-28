Предотвращен ввоз в Азербайджан большой партии наркотиков через Каспийское море

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных совместно Генеральной прокуратурой и Государственной пограничной службой Азербайджана, предотвращен ввоз в страну наркотических средств в особо крупном размере гражданами Ирана в нарушение государственной границы Азербайджанской Республики в Каспийском море.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на совместную информацию Генеральной прокуратуры и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Так, 24 июня около 23:00 военнослужащими Государственной пограничной службы были замечены лодки в Каспийском море, следовавшие в направлении города Сумгайыт и поселка Яшма. Не подчинившись приказу пограничников остановиться, граждане Исламской Республики Иран пытались скрыться, бросив в воду наркотики, находившиеся в лодках. В ходе операции по преследованию граждане Ирана Нури Абрунтан (1983 года рождения), Бахман Касеб (1983 года рождения) и Аунаг Абдулрагим (1984 года рождения) были задержаны (Аунаг Абдулрагим был ранен).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в то же время на территории поселка Яшма, были задержаны двое граждан Азербайджана - Эльхан Алиев (1982 года рождения) и Эсмира Мамедова (1976 года рождения), которые подозрительно вели себя на берегу моря и в воде, подавая сигналы при помощи фонарей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий близ поселка Новханы Бинагадинского района города Баку было обнаружено и изъято около 4 мешков, в которых находилось около 165 килограммов конопли, являющемся наркотическим средством, контрабандой ввезенным в Азербайджанскую Республику вышеуказанными гражданами Ирана.

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры 27 июня возбуждено уголовное дело в отношении граждан Ирана Бахмана Касеба и Нури Абрунтана по статьям 206.3.2, 234.4-1 и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Гражданам Азербайджана Эльхану Алиеву и Эсмире Мамедовой предъявлено обвинение по статьям 32.5, 206.3.2 (содействие контрабанде группой лиц по предварительному сговору) и 234.4-1 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере) УК Азербайджана.

На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда города Баку в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время Аунак Абдулрагим продолжает лечение в больнице, находясь под особым наблюдением военнослужащих Государственной пограничной службы.

Продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других участников преступления.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе и результатах предварительного расследования.

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