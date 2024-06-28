В "Хезболлах" сообщили об атаке штаба артиллерийского дивизиона на севере Израиля

Шиитская вооруженная милиция "Хезболлах" взяла на себя ответственность за нападение на штаб 411-го зенитно-артиллерийского дивизиона в кибуце Гаатон на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале.

"Беспилотники-камикадзе, запущенные бойцами исламского сопротивления, поразили во второй половине дня штаб и лагерь 411-го зенитно-артиллерийского дивизиона в кибуце Гаатон, - говорится в тексте. - В рядах противника имеются убитые и раненые". В заявлении указывается, что эта операция шиитских отрядов была проведена "в ответ на налеты израильских ВВС на населенные пункты на юге Ливана, в частности поселок Шейхин, где погиб один боец".

Противотанковыми управляемыми ракетами были обстреляны позиции израильской армии в поселении Шломи в Западной Галилее и казарма в Бейт-Гилеле. Реактивные снаряды "Катюша" выпущены по окрестностям городов Кирьят-Шмона и Метулла, где на незаселенной местности после их падения начались пожары.

В ответ на эти вылазки израильские ВВС нанесли ракетные удары по тыловой базе шиитской милиции в горном районе Джебель-эс-Сафи к северу от города Набатия.

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