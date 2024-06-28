Азербайджан является ключевым игроком в процессе диверсификации источников энергии для Европы.

Об этом сказал, отвечая на вопрос Trend, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе брифинга в Баку, передает Day.Az.

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