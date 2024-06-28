https://news.day.az/economy/1671406.html Азербайджан является ключевым игроком в процессе диверсификации источников энергии для Европы - помощник госсекретаря США
Азербайджан является ключевым игроком в процессе диверсификации источников энергии для Европы - помощник госсекретаря США
Азербайджан является ключевым игроком в процессе диверсификации источников энергии для Европы.
Об этом сказал, отвечая на вопрос Trend, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе брифинга в Баку, передает Day.Az.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре