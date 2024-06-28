Израиль медлит с поставкой восьми Patriot Украине

Израиль выразил сомнения в целесообразности передачи Украине восьми систем противоракетной обороны Patriot ввиду обострения противостояния с ливанской шиитской милицией "Хезболлах". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации одного из источников издания, изначально Израиль допускал возможность отправки восьми зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину. Теперь еврейское государство полагает, что ЗРК потребуются в "случае возникновения конфликта с "Хезболлах" на севере страны". Как говорится в публикации, Израиль также опасается, что военная помощь Киеву может "ухудшить отношения с Москвой" и привести к нарушению договоренностей, позволяющих израильским ВВС проводить операции в воздушном пространстве Сирии.

По данным газеты, передача Израилем батарей фактически утроит арсенал этой модели ЗРК у Украины. В настоящее время Киев располагает четырьмя комплексами Patriot, два из которых были переданы европейскими странами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!