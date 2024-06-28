Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли принимает участие во II Международном форуме искусства маком в Узбекистане, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

II Международный форум искусства маком проходит 27-30 июня в Зааминском районе Джизакской области. Торжественная церемония открытия форума состоялось 27 июня.

В церемонии приняли участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, председатель 42-й сессии ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сурейя Эр, главный советник президента Турции Ялчин Топчу, советник президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, помощник президента Республики Таджикистан Абдулло Рахмонзода, министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбек Максутов, заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов, генеральный секретарь Международной фольклорной организации по Азиатскому региону Мун Хон Сок и другие официальные лица, представители дипломатического корпуса зарубежных государств, аккредитованные в Узбекистане.

Выступая на церемонии открытия президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил важное значение искусства маком в общемировой культуре.

После официальной церемонии открытия была представлена концертная программа. Различные коллективы продемонстрировали музыкальные и танцевальные номера, которые были встречены аплодисментами.

Отметим, что в форуме принимают участие около 400 гостей из более 80 стран мира. В рамках форума проходит международная научно-практическая конференция "Перспективы развития искусства маком: основы теории и практики". Также в рамках форума проходит исполнительский конкурс. Азербайджан на конкурсе представляют молодые ханенде Нисбет Садраева и Сафали Мирзалиев. Они выступят в сопровождении Руслана Зарбалиева (тар), Парвиза Фархадова (кяманча) и Сиявуша Фархадова (нагара).

Выступление участников конкурса будут оценивать члены жюри из Азербайджана, США, Египта. Турции, Узбекистана и Индии. Победители будут определены в номинациях "Лучший ансамбль маком", "Лучшее инструментальное соло", "Лучшее вокальное соло", они будут награждены денежными призами, дипломами и статуэтками оргкомитета форума.

Напомним, что I Международный форум искусства маком был проведен в Узбекистане в 2018 году, на нем инструментальная группа "Мугам", представляющая Азербайджан, заняла первое место.

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