https://news.day.az/society/1671380.html Тяжелое ДТП в Билясуваре есть пострадавшие – ФОТО
Тяжелое ДТП в Билясуваре есть пострадавшие – ФОТО
В Билясуварском районе произошло серьезное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на улице М.Ибрагимова в городе Билясувар микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В аварии пострадали водитель легкового автомобиля, а также несколько пассажиров микроавтобуса.
Пострадавшие госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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