В Билясуварском районе произошло серьезное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на улице М.Ибрагимова в городе Билясувар микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В аварии пострадали водитель легкового автомобиля, а также несколько пассажиров микроавтобуса.

Пострадавшие госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!