Выручка Apple от продажи AirPods достигла рекордных значений

Выручка корпорации Apple от продаж наушников AirPods с 2021 года стабильно превышает 18 миллиардов долларов ежегодно.

Об этом сообщает Techspot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что данные отражают только выручку, а не чистую прибыль. Аналитики предполагают, что к 2029 году продажи AirPods могут обойти продажи планшетов iPad, заняв третье место в рейтинге самых прибыльных продуктов Apple после iPhone и Mac.

Ключевые факторы успеха - доступная цена и высокая популярность среди владельцев iPhone (около 40 процентов пользователей iPhone в 2022 году также использовали AirPods), подчеркивает издание. С учетом 1,5 миллиарда активных пользователей iPhone, это означает 600 миллионов пользователей AirPods.

В середине сентября AirPods Pro одобрили в США для использования в качестве слухового аппарата. Американский регулятор заключил, что наушники действительно могу усиливать звуки для людей с нарушением слуха.