https://news.day.az/world/1717313.html Американский крейсер сбил истребитель F/A-18 над Красным морем Истребитель ВМС США был сбит над Красным морем в результате "дружественного огня". Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно информации Центрального командования Вооруженных сил США, инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов.
Американский крейсер сбил истребитель F/A-18 над Красным морем
Истребитель ВМС США был сбит над Красным морем в результате "дружественного огня".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно информации Центрального командования Вооруженных сил США, инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. В заявлении говорится, что крейсер USS Gettysburg с управляемым ракетным вооружением, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и сбил истребитель F/A-18, взлетавший с палубы авианосца.
Оба пилота были спасены, один из них получил незначительные травмы.
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