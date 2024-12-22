Американский крейсер сбил истребитель F/A-18 над Красным морем

Истребитель ВМС США был сбит над Красным морем в результате "дружественного огня".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно информации Центрального командования Вооруженных сил США, инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. В заявлении говорится, что крейсер USS Gettysburg с управляемым ракетным вооружением, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и сбил истребитель F/A-18, взлетавший с палубы авианосца.

Оба пилота были спасены, один из них получил незначительные травмы.