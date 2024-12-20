В Азербайджане детям, оставшимся без попечения родителей, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 6000 манатов

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона № 79-VIIQD Азербайджанской Республики от 29 ноября 2024 года "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей" и урегулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу определено, что детям, потерявшим родителей и оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа при первом трудоустройстве устанавливается размер единовременного выплачиваемого пособия в размере 6000 (шесть тысяч) манатов.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из указанного Закона и настоящего Указа.

Настоящий указ применяется с 15 сентября 2024 года.