https://news.day.az/officialchronicle/1716970.html Адыш Мамедов назначен послом Азербайджана в Катаре - Распоряжение Адыш Сакит оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Катар. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Адыш Мамедов назначен послом Азербайджана в Катаре - Распоряжение
Адыш Сакит оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Катар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
"Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Назначить Адыша Сакит оглу Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Катар", - говорится в распоряжении главы государства.
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