https://news.day.az/officialchronicle/1716976.html Яшар Алиев назначен послом Азербайджана в Чехии - Распоряжение Яшар Теймур оглу Алиев назначен послом Азербайджана в Чехии. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. "Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Яшар Алиев назначен послом Азербайджана в Чехии - Распоряжение
Яшар Теймур оглу Алиев назначен послом Азербайджана в Чехии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
"Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Назначить Яшара Теймур оглу Алиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Чешской Республике", - говорится в распоряжении главы государства.
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