Яшар Алиев назначен послом Азербайджана в Чехии

Яшар Теймур оглу Алиев назначен послом Азербайджана в Чехии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Яшара Теймур оглу Алиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Чешской Республике", - говорится в распоряжении главы государства.