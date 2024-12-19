Новые звезды азербайджанского исполнительского искусства

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт в рамках проекта "Новые имена".

Как передает Day.Az, лауреаты республиканских и международных конкурсов Али Велиев (фортепиано) и Наргиз Кенгерли (фортепиано) выступили в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова.

В программе концерта звучали произведения: концерт №1 для фортепиано с оркестром e-moll (соч. 11) Ф. Шопена и концерт №3 для фортепиано с оркестром d-moll (соч. 30) С. Рахманинова.

Проект "Новые имена" направлен на развитие современного азербайджанского исполнительского искусства, признание талантливого нового поколения музыкантов и воспитание ярких исполнителей.

Фото - Кямран Багиров.

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