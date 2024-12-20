"Азеррейл" расстался с колумбийкой

Женский волейбольный клуб "Азеррейл" расстался со своим легионером.

İdman.biz сообщает, что стан чемпионов Азербайджана покинула Катерина Мелисса Рамирес Рейес. Соглашение с колумбийской волейболисткой изначально было рассчитано до конца сезона, но в дальнейшем она откликнулась на предложение из Перу. Блокирующая будет играть в клубе "Дерортиво Соан" из Перу.