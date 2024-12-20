https://news.day.az/sport/1717048.html "Азеррейл" расстался с колумбийкой Женский волейбольный клуб "Азеррейл" расстался со своим легионером. İdman.biz сообщает, что стан чемпионов Азербайджана покинула Катерина Мелисса Рамирес Рейес. Соглашение с колумбийской волейболисткой изначально было рассчитано до конца сезона, но в дальнейшем она откликнулась на предложение из Перу.
"Азеррейл" расстался с колумбийкой
Женский волейбольный клуб "Азеррейл" расстался со своим легионером.
İdman.biz сообщает, что стан чемпионов Азербайджана покинула Катерина Мелисса Рамирес Рейес. Соглашение с колумбийской волейболисткой изначально было рассчитано до конца сезона, но в дальнейшем она откликнулась на предложение из Перу. Блокирующая будет играть в клубе "Дерортиво Соан" из Перу.
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