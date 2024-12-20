https://news.day.az/sport/1716794.html Назван лучший плеймейкер 2024 года Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала английского полузащитника "Реала" Джуда Беллингема плеймейкером года.
Назван лучший плеймейкер 2024 года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала английского полузащитника "Реала" Джуда Беллингема плеймейкером года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в пятерке лучших также оказались хавбек английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, завершивший карьеру немец Тони Кроос, Джамал Мусиала из "Баварии" и аргентинец Лионель Месси из "Интер Майами".
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