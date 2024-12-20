Назван лучший плеймейкер 2024 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала английского полузащитника "Реала" Джуда Беллингема плеймейкером года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в пятерке лучших также оказались хавбек английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, завершивший карьеру немец Тони Кроос, Джамал Мусиала из "Баварии" и аргентинец Лионель Месси из "Интер Майами".