Волейболистки нашей сборной - в лидерах статистики румынской лиги

Волейболистки сборной Азербайджана Елизавета Рубан и Алена Харченко, выступающие за "Альбу", продолжают оставаться одними из лучших по статистике в чемпионате Румынии.

Как передаетİdman.biz, Харченко возглавляет список лучших блокирующих лиги. Ее показатель равен 1,53 блоку за сет.

Что касается Рубан, то она входит в тройку нападающих, успешно завершающих атаки. Ее результат равен 51 проценту (129 набранных очков в 255-ти атаках).

Отметим, что "Альба" идет на втором месте в чемпионате Румынии.