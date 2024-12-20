https://news.day.az/sport/1716950.html Волейболистки нашей сборной - в лидерах статистики румынской лиги Волейболистки сборной Азербайджана Елизавета Рубан и Алена Харченко, выступающие за "Альбу", продолжают оставаться одними из лучших по статистике в чемпионате Румынии. Как передаетİdman.biz, Харченко возглавляет список лучших блокирующих лиги. Ее показатель равен 1,53 блоку за сет.
Волейболистки нашей сборной - в лидерах статистики румынской лиги
Волейболистки сборной Азербайджана Елизавета Рубан и Алена Харченко, выступающие за "Альбу", продолжают оставаться одними из лучших по статистике в чемпионате Румынии.
Как передаетİdman.biz, Харченко возглавляет список лучших блокирующих лиги. Ее показатель равен 1,53 блоку за сет.
Что касается Рубан, то она входит в тройку нападающих, успешно завершающих атаки. Ее результат равен 51 проценту (129 набранных очков в 255-ти атаках).
Отметим, что "Альба" идет на втором месте в чемпионате Румынии.
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