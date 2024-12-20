9 нефтетанкеров попали в черный список США

Министерство финансов Соединенных Штатов включило девять компаний и девять нефтетанкеров в санкционный список по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства.

По версии американских властей, компании и суда "участвовали в торговле иранской нефтью и нефтехимическими продуктами", которые приносят Тегерану "миллиардные доходы". Минфин утверждает, что "эти доходы идут на поддержку ядерной программы Ирана, разработку и распространение" баллистических ракет, а также на финансирование проиранских групп в регионе.

Кроме того, Вашингтон внес более десятка физических и юридических лиц в черный список по мятежникам-хуситам из йеменского движения "Ансар Аллах" якобы "за их роль в торговле оружием, отмывании денег и транспортировке незаконной иранской нефти".

Включение в перечень рестрикций влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.