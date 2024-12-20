https://news.day.az/society/1716880.html Трагическая смерть двух женщин в Гёранбое В поселке Агджакенд Геранбойского района две женщины погибли от отравления угарным газом в доме. Как сообщает Day.Az, жительницы Ходжалинского района, Салимова Хумар Бахадур гызы (1972 г.р.) и Салимова Севиль Сейди гызы (1979 г.р.), скончались от отравления угарным газом.
Трагическая смерть двух женщин в Гёранбое
В поселке Агджакенд Геранбойского района две женщины погибли от отравления угарным газом в доме.
Как сообщает Day.Az, жительницы Ходжалинского района, Салимова Хумар Бахадур гызы (1972 г.р.) и Салимова Севиль Сейди гызы (1979 г.р.), скончались от отравления угарным газом.
На место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов.
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