Как избежать отравления угарным газом?

С наступлением холодного сезона количество жертв от отравления угарным газом снова увеличивается. Угарный газ продолжает уносить жизни, особенно в домах, где неправильно установлены газовые приборы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, за последние 18 дней около 30 человек пострадали от отравления угарным газом, 11 из которых погибли, а остальные были госпитализированы. Такая ситуация повторяется каждый год в это время.

Что же становится причиной этих трагедий, и кто виноват в смертельных отравлениях?

Эксперт по безопасности Эльмар Нуралиев считает, что основным фактором является безответственность граждан. Он подчеркивает, что в местах, где используются газовые устройства, безопасность должна быть на первом месте. Газ по своим химическим свойствам опасен: он может гореть и взрываться, а при неправильном сгорании образуется угарный газ - продукт неполного горения, который крайне опасен.

Эксперт также отметил, что для предотвращения образования угарного газа необходимо обеспечить достаточное количество воздуха в помещениях с газовыми приборами. Если в комнате недостаточно воздуха, процесс горения нарушается, что создает угрозу для здоровья и жизни.

Он добавил, что даже размер помещения имеет значение. Например, для установки двухконфорочной плиты площадь комнаты должна составлять не менее 8 кв.м, для трехконфорочной - 12 кв.м, для четырехконфорочной - 15 кв.м, а если в помещении установлен водонагреватель, площадь должна быть не меньше 20 кв.м.

Многие люди, однако, не учитывают эти требования, меняя расположение комнат, устанавливая пластиковые окна и игнорируя вентиляцию. В таких условиях процесс сгорания нарушается, что приводит к образованию угарного газа. Особенно часто случаи отравления происходят в ванных комнатах, где отсутствует вентиляция, а окна и двери герметично закрыты. Эксперт подчеркнул, что установка газового оборудования в ванной комнате - это нецелесообразно с точки зрения безопасности. Если же оно установлено, необходимо обязательно проверять вентиляцию и дымоход, а также устанавливать детектор угарного газа.

Представитель ПО "Азеригаз" Эльданиз Велиев сообщил, что в Азербайджане используются два типа детекторов: для метана и угарного газа. Метановые детекторы срабатывают при утечке газа, автоматически перекрывая подачу и предотвращая его попадание в помещение. Угарный газовый детектор срабатывает при его накоплении, предупреждая жителей о необходимости покинуть помещение.

Он отметил, что согласно действующему законодательству Азербайджана, покупка и установка таких приборов возлагается на потребителей, а устанавливать их должен специализированный подрядчик или газораспределительная организация на основе договора.

Представитель также сообщил, что в ходе проверок домов было выявлено много нарушений. С 1 января по 1 ноября 2024 года "Азеригаз" провел технический осмотр жилых домов и квартир, выявив большое количество недостатков. В ответ на это были составлены акты, один экземпляр которых был представлен абонентам.

По его словам, в следующем году, начиная с января 2025 года, отношение к этим проблемам станет более строгим. Те, кто не соблюдает технические условия, не смогут получить отсрочку. В их отношении будут предприняты серьезные меры, включая возможное отключение газа в квартирах и частных домах.