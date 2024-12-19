Международный успех фильмов Шамиля Алиева в Индии

Художественный фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Степняк" был удостоен премии Maestro of Cinema как "Лучший фильм" за последние 8 лет на Calcutta International Cult Films Festival (Калькутта, Индия).

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend автор картины.

"Степняк" также получил награду The Cinematic Alchemist Award среди фильмов фестиваля Luis Bunuel Memorial Awards (Калькутта, Индия) за последние 5 лет.

На Jaisalmer International Film Festival (Джайсалмер, Индия) фильм "Созидатели" был награжден премией Stargazer Award среди фильмов за последние 3 года.

Документальный фильм "Азербайджанский ковер" был выбран среди проектов последних 3 лет на Black Swan International Film Festival (Калькутта, Индия) и удостоен премии Patron Of Cinema Award.

Шамиль Алиев также получил награду Pen of Honor за фильмы "Степняк" и "Созидатели" от Cult Critic Movie Awards (Калькутта, Индия), выбранные из числа лучших фильмов за последние 7 лет.

Художественный фильм "Степняк" был снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Картина рассказывает о двух реальностях - современной и древней. Молодой Степняк, живущий вдали от городов и общающийся с природой, обучается премудростям степной жизни от своего отца. После его смерти Степняк знакомится с девушкой из поселка, что меняет его жизнь.

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Вюсал Мехралиев, Саломе Демуриа (Грузия) и другие.

Документальный фильм "Созидатели" был снят в 2020 году на киностудии "Salnaməfilm" по заказу министерства культуры Азербайджана. Фильм рассказывает о жизни и творчестве известных азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова (1905-1992) и Садыга Дадашева (1905-1946). Оба архитектора пережили репрессии 1937 года, которые затронули их семьи и жизни.

Автор идеи фильма - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, автор сценария - народный писатель Натиг Расулзаде, режиссер - Шамиль Алиев, оператор-постановщик - Руфат Сулейманов, художник - Лала Гусейнзаде, композитор - Азер Аскеров, продюсер - Назим Гусейнов.

Фильмы Шамиля Алиева были ранее удостоены множества международных наград.