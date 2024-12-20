Сколько раз студенты могут получить образовательный кредит?

Студенческий образовательный кредит предоставляется студентам только один раз.

Как передает Day.Az, об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления Фонда образовательных студенческих кредитов Бахруз Азимов, отвечая на вопросы журналистов.

"Те студенты, которые хотят вновь получить степень бакалавра, не смогут воспользоваться этой возможностью повторно", - добавил он.

Недавно сообщалось, что десятки тысяч студентов Азербайджана получили льготные кредиты.